Фонд госимущества просит вернуть Укртелеком в собственность государства

Фонд госимущества обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой и потребовал отменить решение о продаже Укртелекома компании Рината Ахметова ЕСУ.

Об этом пишет издание Finbalance.

Кассационной жалоба была подана на решение Хозяйственного суда Киева от 27.08.2020 года, которым ФГИ отказали в удовлетворении иска к ООО ЕСУ. В частности, Фонд госимущества требовал расторжения договора купли-продажи 92,79% акций Укртелекома от 11.03.2011 года и взыскания 2,17 млрд грн пени за просрочку выполнения обязательства по внесению инвестиций.

В судебном решении от 27 августа 2020 года говорится, что истец не доказал факта невыполнения ООО ЕСУ условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении настоящего договора.

Напомним, что в сентябре прошлого года суд отказал ФГИ по делу о возможной реприватизации Укртелекома.

В 2011 году ФГИ продал 92,79% акций Укртелекома украинской «дочке» австрийской компании EPIC (которую позже переименовали в Raga Establishment Limited) – ООО ЕСУ. Сумма сделки составила 10,575 млрд грн.

В 2012 году Epic начала переговоры о продаже Укртелекома компании СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

В 2013 году сделка состоялась. Продажа Укртелекома оценивалась в $860 млн. Однако СКМ заплатил только $100 млн. Это объяснялось тем, что компания-продавец не выполнила инвестиционные обязательства перед государством, взятые при приватизации.

В СКМ решили не платить Raga следующие транши по сделке и выдвинули встречные требования – расторгнуть договор о покупке и вернуть первый транш за Укртелеком.

После этого началось судебное разбирательство, в рамках которого в 2017 году Лондонский арбитраж обязал компанию Рината Ахметова выплатить $760 млн.

В январе 2020 года СМИ сообщили, что компания СКМ Рината Ахметова выплатила более $700 млн кипрской компании Raga Establishment Ltd в рамках дружественного урегулирования спора Укртелекома. Компанию Raga Establishment Ltd связывали с окружением другого украинского олигарха – Дмитрия Фирташа.

Позже в январе суд также частично удовлетворил иск Укрэксимбанка к компании ЕСУ бизнесмена Рината Ахметова и решил взыскать с ответчика 2,73 млрд грн задолженности по облигациям, которые были выпущены в 2013 году и должны были быть погашены в марте 2017 года.

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