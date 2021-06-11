У Зеленского раскрыли детали переговоров Украины с МВФ

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. По его словам, украинская сторона постоянно проводит консультации с Фондом.

Об этом шла речь в эфире канала «Украина 24».

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«Мы находимся в постоянном процессе консультаций с МВФ, и президент Украины сказал, что мы выполним все те задачи, которые взяли на себя. С этой точки зрения наше сотрудничество с МВФ — это решенный вопрос», — сказал Устенко.

Советник главы государства добавил, что сейчас ведутся переговоры по дефициту бюджета.

«То, что мы много тратим на безопасность и оборону — он (президент. — Ред.) прав, речь идет о тех условиях, которые у нас есть относительно дефицита государственных финансов. Этот дефицит будет уменьшен в следующем году и в 2023 году. Именно об этом идут переговоры между Минфином и МВФ», — объяснил он.

Справка Finance.ua:

Украине необходимо предоставить особые условия для получения кредитов Международного валютного фонда ( МВФ ), поскольку страна находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.