ПриватБанк добился отвода судьи по делу в отношении завода Коломойского

Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление государственного ПриватБанка об отводе судьи от рассмотрения дела по иску компании экс-владельцев банка, установив признаки манипулирования автоматизированным распределением судебных дел.

Судья Хозсуда Киева Ростислав Сташкив вынес постановление, которым удовлетворил заявление ПриватБанка об отводе другого судьи того же суда Сергея Стасюка от рассмотрения дела № 910/4650/21 по иску Запорожского завода ферросплавов, бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

По результатам рассмотрения заявления ПриватБанка об отводе, судья Сташкив признал действия Запорожского завода ферросплавов с целью обойти систему автоматизированного распределения дел между судьями Хозсуда Киева «сознательными действиями, направленными на выбор определенного судьи для рассмотрения дела».

«Это первый случай отвода судьи, который рассматривает дела по искам компаний бывших владельцев ПриватБанка к самому банку из-за злоупотребления системой автоматизированного распределения судебных дел», — отмечает банк.

Напомним, что Запорожский завод ферросплавов обратился к ПриватБанку с иском по делу №910/4650/21 о признании прекращенными обязательств по кредитным соглашениям, заключенным с ПриватБанком, после того как госбанк подал собственный иск в суд штата Делавэр (США) против экс-владельцев, в котором он требует возмещения многомиллионного ущерба, причиненного ему до национализации.

Так, после начала американского процесса, ряд компаний, связанных с экс-владельцами, и, в частности, Запорожский завод ферросплавов, обратилась в украинские суды для того, чтобы искусственно получить судебные решения, которыми они смогут в дальнейшем манипулировать во время рассмотрения дел по искам ПриватБанка, которые рассматриваются судами США и других стран.

В частности, с конца 2020 года в Хозсуд Киева компаниями под контролем Коломойского и Боголюбова подавались многочисленные почти одинаковые иски против ПриватБанка и при этом каждый иск касался одного отдельного кредитного договора между ПриватБанком и соответствующим истцом. После распределения исков автоматизированной системой по ходатайствам соответствующих истцов такие отдельные иски объединялись для рассмотрения «нужным» судьей. Однако если ни один из отдельных исков с первого раза не попадал к заранее выбранному истцами судье или судьям, истцы их отзывали и подавали снова без изменений.

Также в ходе рассмотрения другого дела № 910/5813/21 по почти тождественному иску Марганецкого горно-обогатительного комбината, также входящего в группу компаний Коломойского и Боголюбова, судья Роман Бойко взял самоотвод, установив признаки манипулирования составом суда.