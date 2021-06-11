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НБУ модернизирует платежную инфраструктуру

НБУ модернизирует платежную инфраструктуру

Национальный банк и банки Украины работают над модернизацией платежной инфраструктуры.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк продолжает работать над переводом платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20 022. На базе международного стандарта ISO 20 022 Национальный банк уже разрабатывает новое поколение украинской системы межбанковских платежей системы электронных платежей», — сказано в сообщении.

Что планирует НБУ:

  • до конца 2022 года регулятор планирует не только модернизировать СЭП в соответствии с этим международным стандартом, но и перевести ее работу в круглосуточный режим 24/7 (сейчас система работает в режиме 23/7).

С начала второго квартала 2021 года к процессу перехода на международный стандарт ISO 20 022 Национальный банк активно приобщает и банки.

«Так, с 1 апреля этого года работает тестовый стенд СЭП нового поколения. Банки на практике могут отрабатывать форматы кредитового перевода на базе ISO 20 022. Сейчас к тестовому стенду подключились шесть основных компаний, которые разрабатывают программное обеспечение для банковской сферы, и три банка, а еще три банка находятся в стадии подключения», — отмечают в Нацбанке

Остальные банки будут поэтапно присоединяться в течение следующих месяцев:

  • в июне — 9 банков,
  • в июле — 24 банка,
  • в августе — 20 банков,
  • в сентябре — 8 банков,
  • в октябре — 2 банка.

Как отмечается, решение о дате окончательного перехода всей банковской системы Украины на новое поколение СЭП Национальный банк будет принимать в диалоге с банками и только после детального анализа результатов тестирования, с учетом необходимых доработок и готовности банков.

Справка Finance.ua:

  • Международный стандарт ISO 20 022 — универсальный способ взаимодействия различных автоматизированных систем участников финансовых и торговых рынков в мире.
  • Его внедрение в Украине предоставит банкам и бизнесу новые возможности, удешевит транзакции, повысит гарантии их проведения и безопасность. Кроме того, этот стандарт дает возможность обогатить платеж дополнительной информацией, а также автоматизировать большое количество процессов в ходе обработки платежей.

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По материалам Finance.UA
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