НБУ модернизирует платежную инфраструктуру

Национальный банк и банки Украины работают над модернизацией платежной инфраструктуры.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк продолжает работать над переводом платежной инфраструктуры Украины на международный стандарт ISO 20 022. На базе международного стандарта ISO 20 022 Национальный банк уже разрабатывает новое поколение украинской системы межбанковских платежей системы электронных платежей», — сказано в сообщении.
Что планирует НБУ:
С начала второго квартала 2021 года к процессу перехода на международный стандарт ISO 20 022 Национальный банк активно приобщает и банки.
«Так, с 1 апреля этого года работает тестовый стенд СЭП нового поколения. Банки на практике могут отрабатывать форматы кредитового перевода на базе ISO 20 022. Сейчас к тестовому стенду подключились шесть основных компаний, которые разрабатывают программное обеспечение для банковской сферы, и три банка, а еще три банка находятся в стадии подключения», — отмечают в Нацбанке
Остальные банки будут поэтапно присоединяться в течение следующих месяцев:
Как отмечается, решение о дате окончательного перехода всей банковской системы Украины на новое поколение СЭП Национальный банк будет принимать в диалоге с банками и только после детального анализа результатов тестирования, с учетом необходимых доработок и готовности банков.
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