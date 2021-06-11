Оператор ГТС Украины обновляет магистральный газопровод, соединяющий Польшу и Украину

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) вышел на финальную стадию проекта по обновлению магистрального газопровода, соединяющего украинскую и польскую ГТС.

Об этом Finance.ua рассказали в пресс-службе ведомства.

Зачем это? Обновление проводится для развития сотрудничества с Польшей и в рамках выполнения программы модернизации газотранспортной системы.

Компания начала капитальный ремонт с заменой труб последнего участка 20 км газопровода Комарно-Дроздовичи.

Завершение работ запланировано в I полугодии 2022 года. Этот 80-километровый трубопровод пролегает от газоизмерительной станции Дроздовичи на границе с Польшей до компрессорной станции Комарно во Львовской области, через которую подключается ко всей ГТС и украинским подземным газохранилищам.

Стоит отметить, что модернизация этого важного газопровода производилась поэтапно в течение последних 10 лет. В период с 2011 до 2019 гг. было проложено 43 км. А после отделения ОГТСУ значительно ускорил темпы: в 2020 г. – 15 км, в 2021-22 гг. – запланировано завершить последние 20 км.

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«Благодаря модернизации магистральный газопровод, соединяющий польскую и украинскую газотранспортные системы, сможет обеспечивать бесперебойную транспортировку газа между Польшей и Украиной еще как минимум 20-30 лет», – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он заявил, что компания реализует масштабную программу модернизации и оптимизации ГТС. Ее ключевая цель – обеспечить надежность транспортировки газа после 2024 года.

«Мы активно работаем над созданием альтернативных маршрутов поставки газа в Украину, и Польша для нас является ключевым направлением, несмотря на существующий СПГ-терминал в Свиноустье. В следующем году мы завершим проект, ожидаем соответствующей подготовки инфраструктуры с польской стороны», – рассказал Макогон.

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Уже сейчас Украина готова принимать со стороны Польши до 6,6 млрд кубометров газа в год.