Межбанк: курс доллара окончательно преодолел психологический порог и устремился вниз

В понедельник гривна окончательно пробила психологический уровень в 27 гривен и продолжила укрепляться.
Как и в прошлую пятницу, особой активности со стороны покупателей валюты не было и продавцы были вынуждены снижать свои ценники. Нацбанк изначально применил ту же пятничную тактику и выходил на межбанк с выкупом доллара в формате «запроса лучшего курса». Выкупал наиболее дешевые предложения в пределах 26,99 гривен и ниже.
Это ненадолго сдержало котировки в пределах 26,99/27,01 гривен за доллар с 11 до 14 часов. Всего НБУ выкупил порядка $ 20 млн, но как только он ушел с рынка (после 12 часов), предложение снова стало постепенно преобладать на межбанке.
Покупатели понимали, что можно не торопиться. Продавцы занервничали и котировки поползли вниз. Часть крупных игроков ожидали второго выхода Нацбанка, но этого не произошло. Как только стало понятно, что регулятора не будет и особо рассчитывать на «универсального покупателя» в лице НБУ не стоит, оставшиеся продавцы окончательно сдались и курс быстро просел.
К 15 часам до 26,985/27,0050 гривен, к 16 часам до 26,955/26,975 гривен, а к концу сессии и вовсе до 26,915/26,935. По последним ценникам сделок уже практически не было, а продавцы пытались хоть как-то «бороться» за курс, но это у них плохо получалось.
К концу дня рынок остался настроенным на дальнейшее укрепление гривны. Психологический уровень пробит и если завтра продавцы не смогут хоть как-то отстоять свои позиции или Нацбанк окончательно перестанет «защищать» курс в пределах 27 гривен за доллар во время интервенций, котировки пойдут к цели в 26,80 гривен к концу этой недели.
Главные события 14 июня на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,98 / 27,00
евро — 32,68 / 32,71
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2124 / 1,2126
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