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Как менялись долги украинцев по микрокредитам на протяжении последних трех лет

Как менялись долги украинцев по микрокредитам на протяжении последних трех лет

В Украине с 1 января действуют новые правила микрокредитования. Теперь максимальный размер штрафа за нарушение договора не должен превышать размера двойной суммы кредита. Также нельзя ухудшать условия кредитования – повышать процентную ставку и менять порядок ее начисления. И чтобы заключить договор, человек должен обязательно дать согласие на доступ и сбор информации о его кредитной истории.

Какой была задолженность украинцев по микрокредитам последние три года, рассказали аналитики портала «Слово и дело».

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Микрокредиты выдают финансовые организации на срок до 30 дней. Сумма кредита составляет до 20 тысяч гривен и проценты начисляются ежедневно. Средняя дневная ставка по микрокредитам в Украине составляет 1-2,5%.

На конец прошлого года в стране действовали более тысячи финансовых компаний, выдававших микрокредиты. Ежедневно украинцы берут в среднем около 960 тысяч таких займов.

В 2018 году по микрокредитам украинцы были должны 10,6 млрд грн. В 2019 задолженность увеличилась на 31,1% – до 13,9 млрд грн.

В прошлом году из-за коронакризиса увеличился спрос на микрокредиты. Задолженность украинцев выросла на 6,6% – до 14,8 млрд грн. В 2020 году средняя сумма одного микрокредита составляла 3893 грн.


Инфографика: “Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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