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Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер

Xiaomi запатентовала смартфон с огромной системой камер

Китайская компания Xiaomi продолжает патентовать смартфоны с оригинальными конструктивными исполнениями. На этот раз предложены несколько новых вариантов дизайна многомодульной тыльной камеры.

Как сообщает ресурс LetsGoDigital, информация об аппаратах обнародована одним из подразделений Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

В наиболее любопытном варианте исполнения Xiaomi предлагает оснастить смартфон огромным блоком камер, занимающим практически четверть тыльной панели корпуса. Эта система объединит четыре оптических компонента, выстроенных в ряд по вертикали. Рядом расположится вытянутая вспышка. Фронтальная камера будет установлена в небольшом отверстии по центру в верхней части экрана.


Изображение: LetsGoDigital

Ещё один вариант предусматривает наличие четырёх датчиков изображения и вспышки, которые заключены в довольно крупную область овальной формы. Наконец, третья версия предполагает наличие тройной камеры. У обоих аппаратов селфи-блок расположится в экранном отверстии.


Изображение: LetsGoDigital

Патенты относятся к классу дизайнерских, а поэтому технические характеристики камер не приводятся. Не исключено, что смартфоны с предложенной конструкцией будут анонсированы во второй половине текущего года.


Изображение: LetsGoDigital

По материалам 3dnews.ru
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