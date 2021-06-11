«Укравтодор» по виплатам підрядникам відстає на мільярд від першого сезону «Великого будівництва»

Региональные службы «Укравтодора» в мае заплатили своим подрядчикам 5,11 млрд грн — это на 1,41 млрд грн меньше выплат в мае прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные госпортала Spending.gov.ua о казначейских проводках, сообщают «Наші гроші».

Отмечается, что компания «Автомагистраль-Юг» в мае получила 20% всех средств — 1,07 млрд грн из 5 миллиардов.

«Онур конструкцион» и «Onur» в мае получили 715 млн грн, «Ростдорстрой» — 387 млн грн, «Автострада» — 322 млн грн. Таким образом учредители Национальной ассоциации дорожников Украины получили 2,49 млрд грн, то есть почти половину всех месячных выплат Укравтодора», — говорится в сообщении.

«В десятку получателей средств впервые вошла фирма «Стройинвест инжиниринг», которая за месяц получила 171 млн грн. Эта компания резко начала получать подряды на Днепропетровщине после назначения местным губернатором Валентина Резниченко полгода назад. Бывший советник Резниченко Юрий Голик является координатором программы «Большая стройка», — добавляют «Наші гроші».

Сообщается, что проплаты в этом году идут с незначительным отставанием от первого сезона «Большй стройки» в 2020 году. Тогда по состоянию на конец мая региональные службы «Укравтодора» выплатили 14,46 млрд грн, в этот же период 2021 года выплачено 13,57 млрд грн.

По результатам 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о суммарных чистых убытках дочерних компаний на сумму 116,5 млн грн.

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