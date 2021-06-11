Какие строительные работы можно без разрешения проводить на собственном земельном участке

Строить жилые дома (частные, дачные, многоквартирные) или выполнять их реконструкцию запрещено без получения соответствующего разрешения. Планируя строительство на приусадебном участке, часто возникают вопросы относительно того, какие объекты требуют получения разрешительной документации на начало строительства, а какие можно строить без соответствующей документации.
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Частные дома:
Гаражи
Ограждения (заборы):
Присоединение и подключение к сетям:
Кровля, дверные и оконные проемы:
Перепланировка:
Многоквартирные дома:
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