Какие строительные работы можно без разрешения проводить на собственном земельном участке

Строить жилые дома (частные, дачные, многоквартирные) или выполнять их реконструкцию запрещено без получения соответствующего разрешения. Планируя строительство на приусадебном участке, часто возникают вопросы относительно того, какие объекты требуют получения разрешительной документации на начало строительства, а какие можно строить без соответствующей документации.

Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Частные дома:

на сегодня для проведения государственной регистрации прав собственности на индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома, хозяйственные здания и сооружения, пристройки к ним, которые закончены строительством до 5 августа 1992 года и находятся на территориях сельских, поселковых, городских советов, которыми в соответствии с законодательством велся похозяйственный учет, проведение технической инвентаризации в отношении указанных объектов недвижимости не обязательно.

Гаражи

сегодня не требует оформления специальных документов строительство гаражей, правда, без обустройства фундаментов;

строительство капитальных гаражей, то есть имеющих фундамент и не являющихся временными сооружениями, требует оформления строительного паспорта и уведомления соответствующего органа государственного архитектурно-строительного контроля.

Ограждения (заборы):

обустройство ограждений на приусадебных, дачных и садовых участках не требует оформления разрешительных документов;

однако их возведение должно соответствовать требованиям строительных норм. Так, в соответствии с ГСН Б. 2.2-5:2011 «Благоустройство территорий» разрешено проектировать ограждения как отдельных участков, так и всей придомовой территории усадебной застройки. Высота ограждений должна быть не более 2,0 м на черте соседних земельных участков и не более 2,5 м на черте с улицей для обеспечения нормативной инсоляции (проникновение солнечных лучей) и проветривания сопредельных территорий.

Присоединение и подключение к сетям:

присоединение и подключение к инженерным сетям в соответствии с техническими условиями индивидуальных жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных построек и сооружений, гаражей, расположенных на приусадебных, дачных и садовых земельных участках и земельных участках для строительства индивидуальных гаражей, также не требует оформления разрешительной документации.

Кровля, дверные и оконные проемы:

замена кровли зданий и сооружений в соответствии со строительными нормами без вмешательства в несущие конструкции, а также замена существующих заполнений оконных, балконных и дверных проемов тоже производится без необходимости получения отдельных разрешений.

Перепланировка:

работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома или помещения, а также нежилого здания, строения, сооружения, помещения, выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования, не требуют оформления документов, дающих право на выполнение строительных работ;

после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию не требуется.

Многоквартирные дома:

собственник квартиры может на свое усмотрение проводить ремонт и изменения в квартире, предоставленной ему для проживания как единого целого, – при условии, что эти изменения не приведут к нарушениям прав собственников других квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме и не нарушат правил эксплуатации здания и санитарно-технических требований;

переоборудование и перепланировку жилых домов, жилых и нежилых в жилых домах помещений разрешается делать после получения разрешения исполнительного комитета местного совета народных депутатов в соответствии с законодательством.

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