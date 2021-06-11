Президенту МАУ вручен обвинительный акт. Дело направлено в суд

Президенту авиакомпании МАУ и бывшему главе Международного аэропорта «Борисполь» Евгению Дыхне вручили обвинительный акт за якобы совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 У К Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие длилось около двух лет, а детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела.

В чем суть обвинения? Евгения Дыхне обвиняют в том, что когда он был на должности и. о. директора Государственного предприятия Международный аэропорт «Борисполь», то вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.

Что этому предшествовало. За время работы Дыхне в «Борисполе» была внедрена «хабовая» модель развития аэропорта по принципу мировых хабов во Франкфурте, Париже, Стамбуле и тому подобное — все зарубежные и внутренние рейсы были переведены в один терминал D, а зону внутренних вылетов на втором этаже «пристроили» с нуля.

Когда терминал D заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема — отсутствие инфраструктуры. То есть в терминале не было тех атрибутов современного аэропорта, которые являются необходимыми и комфортными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и тому подобное.

«Евгений Дыхне использовал не новый, но действенный и значительно более быстрый метод для избежания кризиса. Задолго до его начала работы в должности и. о. директора аэропорта „Борисполь“ предприятие использовало предварительные договоры аренды как инструмент для эффективной работы в условиях затягивания конкурсов Фондом государственного имущества Украины на аренду помещений. По сути, это договоры о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда государственного имущества», — говорят адвокаты Дыхне.

По условиям таких договоров:

арендатор платил за использование помещения аэропорта цену, рассчитанную по методике расчета арендной платы за государственное имущество и пропорции ее распределения Фонда госимущества;

арендная плата распределялась в пропорции 70/30. То есть 70% от арендной платы шли в Фонд государственного имущества Украины (а следовательно, в бюджет страны), а 30% оставались аэропорту;

при этом арендатор обязывался обратиться в Фонд госимущества, чтобы инициировать конкурс на аренду этого же помещения в установленном законом порядке и освободить его, если по результатам конкурса победит другой претендент.

За примерно десять лет в аэропорту «Борисполь» было заключено более сотни договоров предварительной аренды.

Позиция защиты. Адвокаты утверждают, что Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту «Борисполь» или государству, но своими эффективными действиями предотвратил его. В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание.

Более того, по их словам, Евгений Дыхне имел все юридические основания полагать, что действовал законно, подписывая договоры. На это указывают визы ответственных сотрудников предприятия на проектах договоров, продолжительность практики заключения подобных договоров на предприятии, судебная практика.