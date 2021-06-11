Президенту МАУ вручен обвинительный акт. Дело направлено в суд

Президенту авиакомпании МАУ и бывшему главе Международного аэропорта «Борисполь» Евгению Дыхне вручили обвинительный акт за якобы совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364
Следствие длилось около двух лет, а детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела.
В чем суть обвинения? Евгения Дыхне обвиняют в том, что когда он был на должности и. о. директора Государственного предприятия Международный аэропорт «Борисполь», то вопреки интересам службы подписывал предварительные договоры аренды, благодаря которым арендаторы имели возможность пользоваться помещением и предоставлять услуги пассажирам аэропорта, пока Фонд государственного имущества медлил со своими процедурами.
Что этому предшествовало. За время работы Дыхне в «Борисполе» была внедрена «хабовая» модель развития аэропорта по принципу мировых хабов во Франкфурте, Париже, Стамбуле и тому подобное — все зарубежные и внутренние рейсы были переведены в один терминал D, а зону внутренних вылетов на втором этаже «пристроили» с нуля.
Когда терминал D заработал в полноценном режиме, возникла одна масштабная проблема — отсутствие инфраструктуры. То есть в терминале не было тех атрибутов современного аэропорта, которые являются необходимыми и комфортными для пассажиров: аптек, киосков с прессой и сувенирами, кафе, касс авиакомпаний и туристических фирм, железнодорожных касс и тому подобное.
«Евгений Дыхне использовал не новый, но действенный и значительно более быстрый метод для избежания кризиса. Задолго до его начала работы в должности и. о. директора аэропорта „Борисполь“ предприятие использовало предварительные договоры аренды как инструмент для эффективной работы в условиях затягивания конкурсов Фондом государственного имущества Украины на аренду помещений. По сути, это договоры о намерениях арендовать помещение после прохождения конкурса Фонда государственного имущества», — говорят адвокаты Дыхне.
По условиям таких договоров:
За примерно десять лет в аэропорту «Борисполь» было заключено более сотни договоров предварительной аренды.
Позиция защиты. Адвокаты утверждают, что Евгений Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту «Борисполь» или государству, но своими эффективными действиями предотвратил его. В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание.
Более того, по их словам, Евгений Дыхне имел все юридические основания полагать, что действовал законно, подписывая договоры. На это указывают визы ответственных сотрудников предприятия на проектах договоров, продолжительность практики заключения подобных договоров на предприятии, судебная практика.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев6 ч. назад - 1638 10
У преподавателей президентского университета будет зарплата от $4000, — Шкарлет3 ч. назад - 618 7
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа10 ч. назад - 621 6
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2860 6
В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столицеВчера, 12:20 - 9507 4
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2860 6
Зеленский подписал закон, которым меняются правила кредитования для жителей зоны АТО/ООС7 ч. назад - 2476
Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)9 ч. назад - 1688 2
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев6 ч. назад - 1638 10
Volkswagen Multivan T7 представлен официально (фото, видео)11 ч. назад - 1316
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 500
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 769
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 444
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1310
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1149