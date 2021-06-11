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СБУ блокировала новую схему с поддельными Covid-справками

СБУ блокировала новую схему с поддельными Covid-справками

Служба безопасности Украины заблокировала еще один механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках — украинском и английском. Делец „заверял“ их поддельной „мокрой“ печатью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нелегальный бизнес злоумышленник начал в марте этого года. Клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость справки составляла 500 грн.


Фото: СБУ

По заключению медэкспертов, действия злоумышленника могли повлечь снижение контроля над распространением пандемии. Лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома». Справки, в частности, использовались для пересечения государственной границы.

В ходе обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в подделке официального документа, который дает право или освобождает от обязанностей, и сбыте такого документа, совершенном повторно, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем.

Продолжается досудебное расследование.

По материалам УКРИНФОРМ
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