Фонд госимущества подготовил к продаже первые объекты большой приватизации, - Шмыгаль

Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже Фондом государственного имущества Украины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума “Украина 30. Экономика без олигархов”.
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“Принятие 20 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной Раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой “Большой приватизации”. И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины”, – отметил он.
Премьер подчеркнул, что национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства как владельца крупных предприятий. В его подчинении должны функционировать исключительно стратегически или социально важные предприятия.
В то же время начало “Большой приватизации” станет позитивным сигналом для инвесторов.
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“Разблокирование большой приватизации – это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачную и честную продажу крупных предприятий в Украине”, – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Напомним, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что фонд завершил всю необходимую работу для начала “Большой приватизации” и теперь ожидает утверждения документов Кабинетом Министров, что позволит запустить аукционы по продаже крупных объектов.
Как известно, в прошлом году Фонд госимущества рассчитывал получить доход от приватизации в размере 400 млн гривен. Результаты года превзошли ожидания более чем в шесть раз и составили 2,5 миллиарда гривен.
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