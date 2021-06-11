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Фонд госимущества подготовил к продаже первые объекты большой приватизации, - Шмыгаль

Фонд госимущества подготовил к продаже первые объекты большой приватизации, - Шмыгаль

Первые объекты в рамках большой приватизации уже подготовлены к продаже Фондом государственного имущества Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Всеукраинского форума “Украина 30. Экономика без олигархов”.

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“Принятие 20 марта этого года закона 4543, благодаря голосованию в Верховной Раде, устранило последнее препятствие для возобновления приватизации крупных государственных предприятий, или так называемой “Большой приватизации”. И уже сейчас первые объекты готовы, по информации Фонда государственного имущества Украины”, – отметил он.

Премьер подчеркнул, что национальной экономической стратегией-2030 предусмотрено уменьшение роли государства как владельца крупных предприятий. В его подчинении должны функционировать исключительно стратегически или социально важные предприятия.

В то же время начало “Большой приватизации” станет позитивным сигналом для инвесторов.

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“Разблокирование большой приватизации – это абсолютно четкий сигнал о том, что Украина готова сотрудничать с инвесторами, готова к инвестициям, что мы обеспечим прозрачную и честную продажу крупных предприятий в Украине”, – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что фонд завершил всю необходимую работу для начала “Большой приватизации” и теперь ожидает утверждения документов Кабинетом Министров, что позволит запустить аукционы по продаже крупных объектов.

Как известно, в прошлом году Фонд госимущества рассчитывал получить доход от приватизации в размере 400 млн гривен. Результаты года превзошли ожидания более чем в шесть раз и составили 2,5 миллиарда гривен.

По материалам РБК-Украина
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