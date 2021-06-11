Цены на продукты: что больше всего подорожало с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2021 года. С начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Что подорожало:

по сравнению с декабрем 2020 года капуста подорожала на 129,8% до 10,9 гривен за килограмм;

свекла – на 98,0% до 10,7 грн за кг;

морковь – на 63,2% до 9,8 грн за кг;

лук – на 62,7% до 8,3 грн за кг;

масло подсолнечное подорожало на 48,7% до 62,6 грн за литр;

сахар на – 23,2% до 25,8 грн за кг.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы тоже рассказываем о новостях из мира денег. Там мы учим экономить и не платить лишнего. Так что не забудьте подписаться!

В то же время яйца подешевели на 4,5% до 26,2 гривен за десяток.

Пиво подорожало с начала года на 4,2% до 18,2 грн за бутылку, украинское вино – на 3,7% до 68,7 грн за бутылку 0,75 литра.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с апрелем выросли на 1,3%. С начала 2021 года рост цен составил 6,1%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.