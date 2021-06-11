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НБУ продал золотых памятных монет на 2,3 млн грн

НБУ продал золотых памятных монет на 2,3 млн грн

Национальный банк реализовал все золотые памятные монеты номиналом 1 грн во время электронного биржевого аукциона 10 июня.

По данным НБУ, участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели все 50 памятных монет «1 гривна» в футлярах на общую сумму почти 2,34 млн грн.

Следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Нацбанк планирует провести 23 июня 2021 года. На торги будет предложено 27 памятных монет «1 гривна» (27 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте).

Аукцион состоится на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ» в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

О проведении дальнейших аукционов НБУ и «Контрактовый дом УМВБ» заблаговременно будут сообщать на своих официальных сайтах.


Фото: НБУ

Напомним, 17 мая НБУ выпустил золотую памятную монету номиналом 1 грн, посвященную князю Киевскому Владимиру Великому.

На первом аукционе по продаже этих монет было реализовано почти 870 тыс. грн.

27 мая НБУ продал золотые памятные монеты номиналом 1 грн на почти 2,25 млн грн.

3 июня Нацбанк продал золотых памятных монет «1 гривна» на 2,34 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
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