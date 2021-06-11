Разумков назвал основную причину, из-за которой инвесторы не приходят в Украину

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал основную причину, по которой инвесторы не приходят в Украину. По словам спикера Рады, без достаточного количества инвестиций не будет развития экономики.
Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.
“Вопросы судебной реформы поднимаются практически на каждой международной встрече. Но в первую очередь реформы судов нужны нам как государству, как украинскому обществу. Мы можем говорить о промышленности и о развитии экономики. Но это трудно все сделать, если мы не сможем привлечь сюда достаточное количество инвестиций”, – пояснил Разумков.
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Глава ВР подчеркнул, что инвесторам необходим достойный уровень защиты их интересов.
“А инвесторы в Украину не приходят сегодня в первую очередь потому, что они не всегда уверены в том, что их интересы будут защищаться на том же уровне, к которому они привыкли в странах ЕС, США, Канаде”, – добавил парламентарий.
Напомним, ранее Разумков заявил, что парламент в ближайшее время может рассмотреть законопроект о реформе Конституционного суда Украины. Он провел встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили вопросы судебной реформы, совершенствование антикоррупционного законодательства, а также законодательное урегулирование деятельности КСУ.
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