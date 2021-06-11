По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,195 млн грн и 51,776 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 30), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96−26,97 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 86,971 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9300 — 150 000
27,0300 — 77 777
26,9800 — 57 775
26,9700 — 25 000
26,9700 — 45 555
26,9600 — 20 000
26,9600 — 23 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,9800 — 30 000
26,9800 — 10 000
26,9800 — 10 000
26,9900 — 50 000
26,9900 — 57 775
26,9900 — 40 000
26,9900 — 120 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0035 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,0464 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев3 ч. назад - 1053 5
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа7 ч. назад - 458 4
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2607 4
В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столицеВчера, 12:20 - 8497 4
Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin2 ч. назад - 753 2
Дарение движимого имущества: нужен ли договор и заверять ли его у нотариусаВчера, 16:19 - 4714
Как будут назначать пенсию после введения электронных трудовых книжекВчера, 14:28 - 2946
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2607 4
Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)6 ч. назад - 1471 2
Назван самый удобный для жизни город мираВчера, 19:19 - 1230
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 470
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 729
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 423
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1295
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1131