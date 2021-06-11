По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,195 млн грн и 51,776 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (53 и 30), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96−26,97 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 86,971 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,9300 — 150 000

27,0300 — 77 777

26,9800 — 57 775

26,9700 — 25 000

26,9700 — 45 555

26,9600 — 20 000

26,9600 — 23 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

26,9800 — 30 000

26,9800 — 10 000

26,9800 — 10 000

26,9900 — 50 000

26,9900 — 57 775

26,9900 — 40 000

26,9900 — 120 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,0035 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,0464 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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