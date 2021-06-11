В Раде объяснили, почему Зеленский ветировал закон о тюремном заключении за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №4651 о возвращении тюремного заключения за ложь в декларациях.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью РБК-Украина объяснил причины.

«Я называю это самым быстрым вето в истории: когда ты голосуешь, а президент уже через минуту звонит и говорит, что его ветирует. Действительно, есть группа депутатов, которые по-разному понимают и по-разному трактуют, в частности, выводы КСУ относительно декларирования. И давайте откровенно говорить: даже в нашей фракции есть разные взгляды и отношение к антикоррупционной реформе», — отметил парламентарий.

По словам нардепа, одна из правок касалась якобы удобства для декларантов. Это правка депутата Игоря Фриса, заслуженного юриста Украины.

«Он считает: если декларант не проинформирован о наличии активов у его супруга или членов семьи, которые с ним живут и подпадают под декларирование, то это не является уголовным правонарушением, потому что ты же не знаешь», — подчеркнул нардеп.

Корниенко заверил, что за документ проголосовали, понимая, что будет вето.

«Мы будем учитывать предложения президента. Там были еще замечания по другим позициям», — сказал депутат.

По его словам, правка, касающаяся декларирования имущества членов семьи, весьма сомнительна.

«Эта правка так выписана, что если мне жена не сказала, что она купила авто, то я об этом якобы не знаю и не должен его декларировать. Это довольно сомнительно. Ведь эта реформа очень полезна для того, чтобы общество понимало масштаб процессов, которые в стране десятки лет происходили, и прозрачность состояния политиков или чиновников», — сказал нардеп.

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