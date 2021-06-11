В Раде объяснили, почему Зеленский ветировал закон о тюремном заключении за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №4651 о возвращении тюремного заключения за ложь в декларациях.
Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью РБК-Украина объяснил причины.
«Я называю это самым быстрым вето в истории: когда ты голосуешь, а президент уже через минуту звонит и говорит, что его ветирует. Действительно, есть группа депутатов, которые по-разному понимают и по-разному трактуют, в частности, выводы КСУ относительно декларирования. И давайте откровенно говорить: даже в нашей фракции есть разные взгляды и отношение к антикоррупционной реформе», — отметил парламентарий.
По словам нардепа, одна из правок касалась якобы удобства для декларантов. Это правка депутата Игоря Фриса, заслуженного юриста Украины.
«Он считает: если декларант не проинформирован о наличии активов у его супруга или членов семьи, которые с ним живут и подпадают под декларирование, то это не является уголовным правонарушением, потому что ты же не знаешь», — подчеркнул нардеп.
Корниенко заверил, что за документ проголосовали, понимая, что будет вето.
«Мы будем учитывать предложения президента. Там были еще замечания по другим позициям», — сказал депутат.
По его словам, правка, касающаяся декларирования имущества членов семьи, весьма сомнительна.
«Эта правка так выписана, что если мне жена не сказала, что она купила авто, то я об этом якобы не знаю и не должен его декларировать. Это довольно сомнительно. Ведь эта реформа очень полезна для того, чтобы общество понимало масштаб процессов, которые в стране десятки лет происходили, и прозрачность состояния политиков или чиновников», — сказал нардеп.
О главных изменениях в законодательстве относительно ваших личных средств мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина хочет отказаться от кредитов МВФ, — Гетманцев3 ч. назад - 1063 5
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа7 ч. назад - 450 4
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2613 4
В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столицеВчера, 12:20 - 8420 4
Новое заявление Маска заметно подняло курс Bitcoin2 ч. назад - 709 2
Дарение движимого имущества: нужен ли договор и заверять ли его у нотариусаВчера, 16:19 - 4718
Как будут назначать пенсию после введения электронных трудовых книжекВчера, 14:28 - 2950
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2613 4
Как менялись цены на жилье в Киеве с 2014 года (инфографика)6 ч. назад - 1471 2
Назван самый удобный для жизни город мираВчера, 19:19 - 1231
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 470
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 729
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 423
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1295
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1131