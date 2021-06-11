Евросоюз предлагает партнерам по G7 ежегодно вкладывать в сохранение климата $100 миллиардов

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал лидеров стран «Большой семерки» довести расходы на сохранение климата до суммы, эквивалентной $ 100 млрд.

Соответствующее обращение Мишель опубликовал в Твиттере.

«Евросоюз возглавляет борьбу против климатических изменений. Мы призываем наших партнеров присоединиться к усилиям ЕС по климатическому финансированию, чтобы достичь цели в $ 100 миллиардов ежегодно для поддержки развивающихся стран», — отметил Мишель.

Президент Е Р также указал, что 30% нового фонда восстановления и долгосрочного бюджета ЕС тратятся на климатические действия. «Цены на углеродные ресурсы имеют значение. Нам надо решить проблему выбросов углерода, чтобы создать глобальное правовое поле», — добавил Мишель.

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