Межбанк: пробьет ли окончательно гривна психологический барьер

Этот понедельник на валютном рынке пройдет достаточно динамично с основной интригой: допустит ли Нацбанк дальнейшее проседание курса доллара ниже 27 гривен или все же будет «оборонять» этот психологический уровень.

Особого спроса на валюту сейчас на межбанке нет, а вот предложение доллара и евро на торгах не такое уж маленькое. Поэтому котировки на межбанке очень жестко зависят по факту только от ценников интервенций Нацбанк. За прошлую неделю он выкупил $ 375 млн, понизив при этом свои котировки покупки до 27,02 гривен. Если бы не НБУ, курс давно бы провалился к уровням 26,90 гривен и ниже.

Учитывая, что у экспортеров пока наблюдается активный приток валютной выручки на фоне дефицита гривны — это обеспечит дополнительное давление на курс доллара в ближайшие дни. Тем более, что нерезиденты пока только наращивают свой гривневый портфель ОВГЗ и это также приводит к притоку валюты на межбанк от иностранцев под данные операции.

Сегодня единственную «опасность» для гривны представляет отложенный спрос на валюту у части клиентов. Те из них, кто может позволить себе потянуть время с оплатой контрактов, сейчас не спешат покупать дешевеющую валюту. Время работает на них, но если на межбанке тренд по курсу развернется, эти клиенты будут первыми с выкупом доллара на опасениях его роста. И это создаст дополнительный спрос на рынке. Но пока понижающий тренд по доллару сохраняется и подобные потенциальные покупатели валюты лишь внимательно следят за рынком, но на него не выходят.

Кроме этого, опосредованно на курс влияет и фактор предстоящего решения Нацбанка по учетной ставке 17 июня. Участники рынка ждут ее повышения и это отразится на поведении всех финансовых рынков — от фондового и ресурсного, до валютного.

Мы также ожидаем ее роста с нынешних 7,5% годовых как минимум до 8% годовых, а по-правильному — и до 8,5% годовых, исходя из показателей роста инфляционных процессов в Украине и необходимой на это реакции регулятора.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 14 июня будут в пределах: доллар — коридор 26,90−27,10 грн, евро — коридор 32,55−32,85 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,85−27,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах около 15 коп, а в кассах банков до 17−22 коп.

Евро: в банках коридор 32,40−33,05 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,60−33,00 грн при спреде около 20 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,02 / 27,04

евро — 32,74 / 32,76

Курсы валют на Межбанке

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