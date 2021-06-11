0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Межбанк: пробьет ли окончательно гривна психологический барьер

Межбанк: пробьет ли окончательно гривна психологический барьер

Этот понедельник на валютном рынке пройдет достаточно динамично с основной интригой: допустит ли Нацбанк дальнейшее проседание курса доллара ниже 27 гривен или все же будет «оборонять» этот психологический уровень.

Особого спроса на валюту сейчас на межбанке нет, а вот предложение доллара и евро на торгах не такое уж маленькое. Поэтому котировки на межбанке очень жестко зависят по факту только от ценников интервенций Нацбанк. За прошлую неделю он выкупил $ 375 млн, понизив при этом свои котировки покупки до 27,02 гривен. Если бы не НБУ, курс давно бы провалился к уровням 26,90 гривен и ниже.

Учитывая, что у экспортеров пока наблюдается активный приток валютной выручки на фоне дефицита гривны — это обеспечит дополнительное давление на курс доллара в ближайшие дни. Тем более, что нерезиденты пока только наращивают свой гривневый портфель ОВГЗ и это также приводит к притоку валюты на межбанк от иностранцев под данные операции.

Сегодня единственную «опасность» для гривны представляет отложенный спрос на валюту у части клиентов. Те из них, кто может позволить себе потянуть время с оплатой контрактов, сейчас не спешат покупать дешевеющую валюту. Время работает на них, но если на межбанке тренд по курсу развернется, эти клиенты будут первыми с выкупом доллара на опасениях его роста. И это создаст дополнительный спрос на рынке. Но пока понижающий тренд по доллару сохраняется и подобные потенциальные покупатели валюты лишь внимательно следят за рынком, но на него не выходят.

Кроме этого, опосредованно на курс влияет и фактор предстоящего решения Нацбанка по учетной ставке 17 июня. Участники рынка ждут ее повышения и это отразится на поведении всех финансовых рынков — от фондового и ресурсного, до валютного.

Мы также ожидаем ее роста с нынешних 7,5% годовых как минимум до 8% годовых, а по-правильному — и до 8,5% годовых, исходя из показателей роста инфляционных процессов в Украине и необходимой на это реакции регулятора.

Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 14 июня будут в пределах: доллар — коридор 26,90−27,10 грн, евро — коридор 32,55−32,85 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 26,85−27,20 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах около 15 коп, а в кассах банков до 17−22 коп.
  • Евро: в банках коридор 32,40−33,05 грн при спреде до 25 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,60−33,00 грн при спреде около 20 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,02 / 27,04
евро — 32,74 / 32,76

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.