Межбанк: пробьет ли окончательно гривна психологический барьер

Этот понедельник на валютном рынке пройдет достаточно динамично с основной интригой: допустит ли Нацбанк дальнейшее проседание курса доллара ниже 27 гривен или все же будет «оборонять» этот психологический уровень.
Особого спроса на валюту сейчас на межбанке нет, а вот предложение доллара и евро на торгах не такое уж маленькое. Поэтому котировки на межбанке очень жестко зависят по факту только от ценников интервенций Нацбанк. За прошлую неделю он выкупил $ 375 млн, понизив при этом свои котировки покупки до 27,02 гривен. Если бы не НБУ, курс давно бы провалился к уровням 26,90 гривен и ниже.
Учитывая, что у экспортеров пока наблюдается активный приток валютной выручки на фоне дефицита гривны — это обеспечит дополнительное давление на курс доллара в ближайшие дни. Тем более, что нерезиденты пока только наращивают свой гривневый портфель ОВГЗ и это также приводит к притоку валюты на межбанк от иностранцев под данные операции.
Сегодня единственную «опасность» для гривны представляет отложенный спрос на валюту у части клиентов. Те из них, кто может позволить себе потянуть время с оплатой контрактов, сейчас не спешат покупать дешевеющую валюту. Время работает на них, но если на межбанке тренд по курсу развернется, эти клиенты будут первыми с выкупом доллара на опасениях его роста. И это создаст дополнительный спрос на рынке. Но пока понижающий тренд по доллару сохраняется и подобные потенциальные покупатели валюты лишь внимательно следят за рынком, но на него не выходят.
Кроме этого, опосредованно на курс влияет и фактор предстоящего решения Нацбанка по учетной ставке 17 июня. Участники рынка ждут ее повышения и это отразится на поведении всех финансовых рынков — от фондового и ресурсного, до валютного.
Мы также ожидаем ее роста с нынешних 7,5% годовых как минимум до 8% годовых, а по-правильному — и до 8,5% годовых, исходя из показателей роста инфляционных процессов в Украине и необходимой на это реакции регулятора.
Котировки межбанка, по расчетам Finance.ua, 14 июня будут в пределах: доллар — коридор 26,90−27,10 грн, евро — коридор 32,55−32,85 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,02 / 27,04
евро — 32,74 / 32,76
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Увеличение прожиточного минимума до 5500 грн: у Зеленского назвали «подводные камни»Вчера, 20:21 - 2079 3
В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столицеВчера, 12:20 - 6849 3
YouTube для Android TV получил новую функциюВчера, 02:35 - 4351 2
В «Слуге народа» рассказали, как в Украине увеличить добычу газа4 ч. назад - 217 2
Витренко признал, что смена руководства «Нафтогаза» не соответствовала «определенным западным стандартам»Около часа назад - 100 1
В центре занятости назвали самые востребованные профессии в столицеВчера, 12:20 - 6849 3
Дарение движимого имущества: нужен ли договор и заверять ли его у нотариусаВчера, 16:19 - 4289
Стоимость обучения на контракте в Украине: вузы обновили цены в 2021 годуВчера, 11:05 - 4097 1
Украинцы с 1 мая могут платить за газ по-новому - АссоциацияВчера, 13:23 - 2844
Как будут назначать пенсию после введения электронных трудовых книжекВчера, 14:28 - 2567
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 414
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 677
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 401
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1284
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1114