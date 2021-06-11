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Зеленский создал делегацию для переговоров с ЕС по отмене ввозной пошлины

Зеленский создал делегацию для переговоров с ЕС по отмене ввозной пошлины

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с ЕС по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Соответствующее распоряжение № 501/2021-рп опубликовано на сайте ОП.

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«Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны», — говорится в документе.

В состав делегации включены 12 человек. Ее председателем Президент назначил Ольгу Стефанишину — вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, Кабинет министров во время заседания одобрил законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предлагается установить границу стоимости в отношении ввоза товаров без налогообложения через пункты пропуска, открытые для воздушного и морского сообщения, в ручной клади или багаже на уровне 430 евро вместо нынешних 1000 евро. Товары с более высокой от 430 евро стоимостью будут облагаться налогом.

Через другие пункты пропуска стоимостную границу предлагают установить на уровне 300 евро вместо 500.

Отмечается, что проект закона разработан во исполнение Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.

По материалам Економічна Правда
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