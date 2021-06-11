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Фондовый рынок планируют запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы

Фондовый рынок планируют запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы. По его мнению, это будет способствовать его развитию.

Об этом он сообщил на Facebook.

Также, в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет происходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и т. д.

«Создание вместе с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь в него гораздо больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что правительство наработало законопроект, который детально описывает модель обязательных пенсионных накоплений, которая могла бы заработать в непростых украинских реалиях.
  • Кабинет министров планирует в ближайшие три года создать интегрированный центр рынков капитала и товарных рынков — Национальную биржу по торговле капиталом и товарами (NEXT).

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По материалам Економічна Правда
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