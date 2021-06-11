Витренко признал, что смена руководства «Нафтогаза» не соответствовала «определенным западным стандартам»

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признал, кадровые смены руководства энергетической компании не соответствовали «определенным западным стандартам».
Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода» в Вашингтоне.
При этом Витренко подчеркнул, что действия правительства по смене руководства «Нафтогаза» были законны.
«Сейчас нет никаких вопросов относительно их (решений правительства — ред.) законности. И сейчас действительно становится понятно, что эти действия имели добрые намерения, хотя и не соответствовали принципам (корпоративного управления, — ред.) ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и определенным западным стандартам», — сказал глава «Нафтогаза».
Витренко добавил, что «вся ситуация вокруг „Нафтогаза“ в какой-то момент перестала соответствовать требованиям ОЭСР».
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«Это была цепочка эмоциональных реакций обеих сторон на проблему, которой бы не было или которую можно было бы решить, если бы реформа корпоративного управления была проведена в полном соответствии с этими принципами ОЭСР», — считает он.
Напомним, 28 апреля Кабинет министров приостановил полномочия членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него Юрия Витренко. Решение было принято на основе отчета о деятельности компании за прошлый год.
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