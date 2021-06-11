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Volkswagen Multivan T7 представлен официально (фото, видео)

Volkswagen Multivan T7 представлен официально (фото, видео)

У Volkswagen будет четыре отдельные модели фургонов: новое поколение Multivan T7 — это исключительно пассажирский минивэн, Transporter T6.1 — грузовой и пассажирский, а в 2022 году к ним присоединятся электрический пассажирский Volkswagen ID Buzz и батарейный грузовой фургон ID Buzz Cargo.

Габариты Volkswagen Multivan T7 практически не изменились, но пространства внутри стало больше. А с опционной панорамной крышей пространство внутри визуально увеличивается. Главная особенность пассажирской части салона — трансформируемый салон с раскладываемым столиком, который способен перемещаться и изменять формы. Вместо заднего дивана в T7 установлены индивидуальные кресла, которые могут вращаться вокруг своей оси, смещается и складываться. При необходимости сиденья легко демонтируются.


Фото: Volkswagen

Новинка будет доступна в двух вариантах длины: 4973 или 5173 мм, но с одинаковой колесной базой 3124 мм. В короткой версии объем багажника составляет 469 л, а с убранными сиденьями второго и третьего рядов — 3672 л. Удлиненная версия вмещает 763 / 4053 л поклажи.

Уже в базовом оснащении Multivan T7 оснащен виртуальной приборной панелью Digital Cockpit и информационно-развлекательным комплексом Ready 2 Discover. Также базовое оснащение минивэна включает расширенный список бортовых ассистентов, включая системы удержания в полосе движения, автономного экстренного торможения в городе, распознавания дорожных знаков и круиз-контроль. Кроме того, T7 поддерживает протокол связи Car2X между машинами и «умной инфраструктурой». Светодиодные матричные фары IQ. LIGHT также включены в базовое оснащение модели.


Фото: Volkswagen

Вместо привычного селектора трансмиссии появился крохотный рычаг на центральной консоли, что освободило проход между передними сиденьями. Ручник также трансформировался в клавишу электрического стояночного тормоза.

Главная техническая новация Multivan T7 — плагин-гибридная силовая установка eHybrid. Она состоит из 1,4-литрового турбомотора TSI, вспомогательного электромотора, 6-скоростной DSG-трансмиссии с двойным сцеплением и литий-ионной батареи емкостью 13 кВт/час. Мощность установки составляет 218 л. с., и она способна двигать минивэн с выключенным ДВС, однако на какое расстояние — производитель не сообщил.

Будут и неэлектрифицированные силовые агрегаты. Вслед за гибридом прибудут бензиновые моторы 1.5 TSI на 135 л. с. и 2.0 TSI на 205 л. с. В следующем году к ним присоединится 150-сильный турбодизель. Все они будут переднеприводными и работать в сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией DSG.

Европейские дилеры получат первую партию машин уже в конце лета. Когда Volkswagen Multivan T7 появится в Украине — пока неизвестно.


Фото: Volkswagen

По материалам Телеканал 24
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