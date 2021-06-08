Изменения рентной платы: разъяснение Минфина

Минфин рассказал о ключевых изменениях в налоговом законодательстве. Они обеспечат сбалансированность бюджетных поступлений.
Об этом пишет ДебетКредит со ссылкой на Министерство финансов.
Этого возможно достичь за счет противодействия схемам по уклонению от уплаты налогов, создания прозрачной конкурентной среды и повышения эффективности использования экономических ресурсов. Сегодня речь пойдет о рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.
Например, за 1 тонну железной руды (62% Fe CFR), которая сегодня уже стоит более 200 долл. США, рента составляет за «бедную руду» 19,20 грн/т, за «богатую руду» – 204 грн/т. После предложенных изменений, этот показатель составит 507,80 грн/т.
Законопроект № 5600 предлагает устранить возможности плательщика субъективно определять стоимость полезного ископаемого и занижать сумму рентной платы.
В частности, предусмотрено:
- 3,5%, если средняя стоимость железной руды за налоговый (отчетный) период составляет 100 долларов США и менее;
- 5,0%, более 100 и не превышает 200 долларов США включительно;
- 10,0%, если средняя стоимость составляет более 200 долларов США;
Инфографика: Минфин
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