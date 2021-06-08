Растрата более чем полмиллиарда гривен: в Украине будут судить руководство банка

Против председателя правления ПАО «Юнион Стандарт Банк» и его советника выдвинут обвинительный акт относительно причастности к растрате более чем полмиллиарда гривен средств банка. Расследование установило, что руководство во время работы выдавало кредиты предприятиям, которые, возможно, были созданы для дальнейшего прикрытия незаконной деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.
Следует отметить, что согласно заключению судебно-экономической экспертизы, из-за деятельности обвиняемых ПАО “Юнион Стандарт Банк” потерял более 521 миллиона гривен.
В частности, как отмечается в высшем органе прокуратуры, сейчас в Польшу было направлено ходатайство о выдаче председателя наблюдательного совета банка в Украину с последующим привлечением последнего к уголовной ответственности.
Отметим, что согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с последующей конфискацией имущества.
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