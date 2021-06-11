Предприниматели готовят большое количество замечаний к налоговому проекту, - СУП

Налоговые изменения, которые предложило правительство (законопроект №5600), повышают полномочия контролирующих органов, что увеличит давление на бизнес, и усложняют администрирование налогов.

Об этом заявил председатель комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов.

«Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов», — отметил Ерашов.

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По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, которые высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.

«Сегодня мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правкам к этому проекту. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция — мы полностью против этого проекта», — сообщил Ерашов.