Предприниматели готовят большое количество замечаний к налоговому проекту, - СУП

Налоговые изменения, которые предложило правительство (законопроект №5600), повышают полномочия контролирующих органов, что увеличит давление на бизнес, и усложняют администрирование налогов.
Об этом заявил председатель комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов.
«Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов», — отметил Ерашов.
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По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, которые высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.
«Сегодня мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правкам к этому проекту. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция — мы полностью против этого проекта», — сообщил Ерашов.
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