0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

J.P. Morgan ожидает, что Украина получит второй транш кредита МВФ до сентября

J.P. Morgan ожидает, что Украина получит второй транш кредита МВФ до сентября

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл. официального финансирования и ожидают поступления второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

Об этом говорится в отчете банка.

Также аналитики прогнозируют увеличение международных резервов до 32,5 млрд долл. благодаря обусловленному превышением притока валюты над ее оттоком росту валютных резервов на 0,6 млрд долл и допэмиссии СПЗ (специальных прав заимствования) на 2,7 млрд долл со стороны МВФ.

Читайте также: J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 5,6%

При этом в J.P. Morgan ожидают поступления второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

«Эксперты считают, что президент и правительство страны заинтересованы как можно быстрее выполнить все необходимые условия Фонда, чтобы получить транш до начала осени, когда будут обсуждать бюджет на 2022 год. В то же время они оценивают в 20−30% риск того, что необходимые для транша законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с МВФ может возобновиться только в конце этого года или в следующем», — говорится в сообщении.

Кстати, об изменениях в законодательстве, касающихся финансов, мы пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька! 🤫

В отчете говорится, что прогресса в принятии антикоррупционного и судебного законодательства, необходимого по условиям программы stand by, пока нет, но ожидается изменение ситуации к концу июня.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.