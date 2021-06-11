J.P. Morgan ожидает, что Украина получит второй транш кредита МВФ до сентября

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что Украина до конца 2021 года получит 3 млрд долл. официального финансирования и ожидают поступления второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

Об этом говорится в отчете банка.

Также аналитики прогнозируют увеличение международных резервов до 32,5 млрд долл. благодаря обусловленному превышением притока валюты над ее оттоком росту валютных резервов на 0,6 млрд долл и допэмиссии СПЗ (специальных прав заимствования) на 2,7 млрд долл со стороны МВФ.

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При этом в J.P. Morgan ожидают поступления второго транша кредита МВФ до сентября этого года.

«Эксперты считают, что президент и правительство страны заинтересованы как можно быстрее выполнить все необходимые условия Фонда, чтобы получить транш до начала осени, когда будут обсуждать бюджет на 2022 год. В то же время они оценивают в 20−30% риск того, что необходимые для транша законы не будут приняты до летнего перерыва и сотрудничество с МВФ может возобновиться только в конце этого года или в следующем», — говорится в сообщении.

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В отчете говорится, что прогресса в принятии антикоррупционного и судебного законодательства, необходимого по условиям программы stand by, пока нет, но ожидается изменение ситуации к концу июня.