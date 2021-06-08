Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)

С началом летнего сезона работодатели стали активно искать молодежь на полторы тысячи позиций. Средняя зарплата для работников без опыта составляет 13,5 тысячи гривен, а конкуренция — 8 претендентов на одну вакансию.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.
В целом работодатели активно ищут молодежь на более чем 60 специальностей, а средняя зарплата колеблется от 4 тысяч гривен (работник АЗС) до 40 тысяч гривен (модельный бизнес).
Самые популярные 10 профессий для молодежи по количеству объявлений и средняя зарплата выглядят так:
По сравнению с летом прошлого года средняя зарплата работников без опыта выросла почти на 40% — с 8,2 тыс. грн до 13,5 тыс. грн в месяц. У менеджеров зарплата увеличилась с 10 тыс. грн до 12 500, а у менеджеров Instagram аккаунта — с 15 до 20 тыс. грн в месяц.
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Конкуренция. В среднем конкуренция за место достаточно высокая — по 8 кандидатов на одну вакансию. Молодежь чаще откликается на вакансии промоутера — в среднем 18 кандидатов на одно место. Высокая конкуренция и среди желающих работать подсобником и менеджером — 12 и 10 претендентов на одно предложение соответственно.
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