Студентам без опыта готовы платить более 13 тысяч гривен (инфографика)

С началом летнего сезона работодатели стали активно искать молодежь на полторы тысячи позиций. Средняя зарплата для работников без опыта составляет 13,5 тысячи гривен, а конкуренция — 8 претендентов на одну вакансию.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

В целом работодатели активно ищут молодежь на более чем 60 специальностей, а средняя зарплата колеблется от 4 тысяч гривен (работник АЗС) до 40 тысяч гривен (модельный бизнес).

Самые популярные 10 профессий для молодежи по количеству объявлений и средняя зарплата выглядят так:

менеджер — 12,5 тыс. грн/мес;

оператор call-центра — 25 тыс.;

продавец — 8,6 тыс;

оператор — 15,5 тыс;

промоутер — 13,5 тыс;

администратор — 15 тыс.;

помощник / подсобник — 9,5 тыс.;

курьер — 12,6 тыс.;

кассир — 7,6 тыс.;

менеджер Instagram аккаунта — 20 тыс.

По сравнению с летом прошлого года средняя зарплата работников без опыта выросла почти на 40% — с 8,2 тыс. грн до 13,5 тыс. грн в месяц. У менеджеров зарплата увеличилась с 10 тыс. грн до 12 500, а у менеджеров Instagram аккаунта — с 15 до 20 тыс. грн в месяц.

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Конкуренция. В среднем конкуренция за место достаточно высокая — по 8 кандидатов на одну вакансию. Молодежь чаще откликается на вакансии промоутера — в среднем 18 кандидатов на одно место. Высокая конкуренция и среди желающих работать подсобником и менеджером — 12 и 10 претендентов на одно предложение соответственно.