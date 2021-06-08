Один из крупнейших банков США начнет принимать криптовалюту

Один из крупнейших банков США State Street объявил о начале работы с цифровыми активами. Так, будет создано отдельное криптовалютное подразделение.
Об этом говорится в заявлении на сайте банка.
Новое подразделение будет основываться на текущих цифровых возможностях State Street и будет расширяться за счет криптовалют, цифровой валюты центрального банка, блокчейна и токенизации.
«Наша собственная технологическая платформа GlobalLink станет неотъемлемым компонентом State Street Digital и будет преобразована в цифровую платформу с несколькими активами. Цель состоит в том, чтобы превратить в платформу с несколькими активами для поддержки криптоактивов среди других классов активов. Целью также будет поддержка наших амбиций в области пиринговых сетей путем создания новых площадок ликвидности для наших клиентов и инвесторов по всему миру», — говорится в сообщении.
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