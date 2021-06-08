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Подсчитали расходы по направлениям украинских министерств в 2020 году

Подсчитали расходы по направлениям украинских министерств в 2020 году

За 2020 год расходы по направлениям украинских министерств составили 39,1 млрд грн. Больше всего ушло на судебную власть — 15,7 млрд грн. На здравоохранение пришлось 8 млрд грн, а на научную и научно-техническую деятельность НАНУ — 4,5 млрд грн.

Об этом эксперты рассказали Finance.ua в ходе дискуссии о результатах обзоров расходов в Украине, которую организовывал Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

В 2020 году в перечень обзора учреждений включили:
— МОН;
— Минздрав;
— МИД;
— Минсоцполитики;
— Минкульт;
— Минмолодежьспорт;
— Минэнергетики и защиты окружающей среды;
— Мининфраструктуры и Госагентство автомобильных дорог;
— Государственная судебная администрация;
— Национальная академия наук Украины.

«Задача обзора расходов: найти внутреннюю неэффективность по направлениям в министерствах. Конечно, это не популярная вещь для министерства. Им предстоит признать, что у них есть эта внутренняя неэффективность, и публично об этом сказать», — сказал директор Департамента государственного бюджета министерства финансов Владимир Лозицкий.

В чем проблема с обзорами? Прежде всего, когда такая практика только внедрялась, профильные министерства восприняли это как возможность для увеличения своих бюджетов. Впрочем, когда чиновники поняли, что это работает не так, их энтузиазм сразу же угас.

«Министерства относятся к этому так, будто мы залезаем в их карман. К тому же большинство главных распорядителей это воспринимает как значительную дополнительную нагрузку в работе. Никто не хочет себя перестроить, чтобы делать какую-то дополнительную работу», — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в ходе экспертной дискуссии по результатам обзоров расходов в Украине, которая состоялась в четверг, 10 июня.

По его словам, отчеты, которые готовят министерства, выполнены плохо и из них нечего взять, чтобы имплементировать и использовать в работе.

Справка Finance.ua:

  • Первая попытка ввести обзор бюджетных расходов в Украине состоялась еще в 2018 году. Тогда выбрали пять министерств для эксперимента. Впрочем, поставленных результатов не удалось достичь сполна.
  • В марте 2019-го Кабмин издал распоряжение об очередном обзоре расходов в пяти министерствах по девяти направлениям. В этот список попали МОН, Минздрав, Минэнергоугля, Минсоцполитики, Минагрополитики.
  • Их общие расходы тогда составили 211,2 млрд грн. Больше всего пришлось на пенсионное обеспечение — 167 млрд грн. На образование и науку ушло 34,6 млрд грн, а на здравоохранение — 5,9 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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