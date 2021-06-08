Китайская компания выпустила «робособаку» в 27 раз дешевле, чем у Boston Dynamics (видео)

Китайская компания Unitree Robotics уже несколько лет занимается разработкой четвероногих роботов и создала робопса Unitree Go1.
Об этом пишет The Verge.
Стоимость начинается от $2700. Робот Spot от Boston Dynamics, например, стоит $74 500. Unitree Go1 выполняет такие задачи, как «следование за владельцем во время пробежки» и «ношение бутылки воды».
Как пишет The Verge, если робособаку Spot используют в коммерческих целях – например, тестируют в работе полиции, то Unitree хочет продавать роботов для обычных людей и сделать их такими же популярными и доступными, как смартфоны.
На сайте Unitree представлена только одна версия робота, но The Verge отмечает, что всего их три – Go1 Air за $2700, Go1 за $3500 и Go1 Edu за $8500.
Независимо от модели, робот весит 12 кг. На сайте можно сделать предварительный заказ продукции компании.
Более дорогие версии могут развивать скорость до 17 км/ч, пишет издание. Unitree не указывает время работы собаки – но заявляет, что он может стать «спутником на весь день».
По мнению The Verge, это преувеличение – у того же Spot время автономной работы до 90 минут, после этого его нужно заряжать.
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