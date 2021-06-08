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В правительстве анонсировали законопроект о зарплате госслужащих

В правительстве анонсировали законопроект о зарплате госслужащих

В правительстве в настоящее время готовят законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Проект будет иметь целью исключить выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысить престиж госслужбы.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль в Telegram.

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Глава правительства отметил, что эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Поэтому правительство инициирует снижение примерно на 10% предельной численности государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

«Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможными выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы», — говорится в сообщении.

По словам премьера, секретариат Кабмина, Минфин, Минцифры и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А впоследствии система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.

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По материалам РБК-Украина
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