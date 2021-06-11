Зарплаты антикоррупционеров: сколько в мае заработали главы НАБУ, НАПК и САП

Портал «Слово и дело» проанализировал, какие зарплаты в мае были у руководителей антикоррупционных органов.
В прошлом месяце самая высокая зарплата была у Артема Сытника: директор НАБУ заработал 282 тыс. 11 грн. Кроме оклада и надбавок, он получил чуть больше 100 тысяч других выплат – это индексация, отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск и суточные на командировку.
Заместитель Сытника Анатолий Новак заработал 194 тыс. 264 грн. Чуть меньше насчитали Татьяне Варварской – 192 тыс. 429 грн. Меньше всех в НАБУ заработал первый заместитель директора Гизо Углава – 126 тыс. 912 грн.
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заработал 200 тыс. 143 грн. Кроме оклада и надбавок, он получил 22,6 тыс. грн отпускных, а также премию за апрель – 50% оклада.
Его заместитель Роман Сухоставец заработал 145 тыс. 830 грн, Александр Стародубцев – 116 тыс. 985 грн, Иван Пресняков – 103 тыс. 658 грн. Заместители Новикова получили премии за май – 20% оклада.
Исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук за прошлый месяц заработал 106 тыс. 102 грн.
Инфографика: «Слово и дело»
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