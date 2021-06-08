ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки

Граждане и резиденты стран Евросоюза, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах блока.

Об этом сообщило постпредство Португалии в Евросоюзе в пятницу, 11 июня.

Соответствующее предложение Еврокомиссии было утверждено постпредами 27 стран ЕС.

«Государства-члены продемонстрировали консенсус по восстановлению свободного передвижения», — говорится в сообщении португальского постпредства.

Кроме того, власти Евросоюза расширят список безопасных для посещения регионов сообщества.

Справка Finance.ua:

Европейский парламент утвердил введение в ЕС цифрового COVID -сертификата.

Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открывает границы для украинцев с 11 июня.

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