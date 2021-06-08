ЕС разрешил привитым гражданам свободные поездки

Граждане и резиденты стран Евросоюза, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса минимум за 14 дней до поездки, смогут свободно перемещаться в пределах блока.
Об этом сообщило постпредство Португалии в Евросоюзе в пятницу, 11 июня.
Соответствующее предложение Еврокомиссии было утверждено постпредами 27 стран ЕС.
«Государства-члены продемонстрировали консенсус по восстановлению свободного передвижения», — говорится в сообщении португальского постпредства.
Кроме того, власти Евросоюза расширят список безопасных для посещения регионов сообщества.
Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию о путешествиях. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что нужно знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафыВчера, 20:03 - 38720 7
Bitcoin по $20 тысяч: аналитики допустили стремительное падение главной криптовалютыВчера, 10:30 - 1896 5
Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банкеВчера, 16:01 - 16778 5
Киевсовет поддержал застройку Минского массива - построят 19 новых многоэтажек4 ч. назад - 537 4
Средняя пенсия украинцев могла бы составить 6 тыс. грн (исследование)Вчера, 15:06 - 786 4
Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафыВчера, 20:03 - 38720 7
В Херсонской области строят крупнейшую в Украине ветровую электростанцию9 ч. назад - 1849
Возможно ли получить отпуск без сохранения зарплаты несколько раз в год8 ч. назад - 1659
Межбанк: доллар перестал дешеветьВчера, 18:10 - 1539
Компанию WOG Ритейл признали банкротом2 ч. назад - 1392
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)4 ч. назад - 119
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекордВчера, 12:10 - 405
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 319
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1166
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1010