0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Армения согласилась отказаться от «коньяка» за €3 млн компенсации от ЕС

Армения согласилась отказаться от «коньяка» за €3 млн компенсации от ЕС

Правительство Армении в четверг, 10 июня, одобрило финансовое соглашение с Европейским Союзом, которое предусматривает постепенный отказ страны от использования слова «коньяк» для своей алкогольной продукции.

Об этом сообщает PanArmenian.

Во Франции и ЕС в целом название «коньяк» является защищенным географическим наименованием и может применяться только в отношении отдельной разновидности бренди, который производится в департаменте Шаранта, где находится город Коньяк.

Но еще раньше в некоторых странах, прежде всего на территории бывшего СССР, коньяком называли любую разновидность бренди независимо от места производства. Так возник, в частности, и армянский коньяк.

В ноябре 2017 года ЕС и Армения подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое, среди прочего, регулировало и использование названия «коньяк». Соглашение вступило в силу 1 марта 2021 года, а 10 июня армянское правительство утвердило финансовый механизм его воплощения.

В частности, для плавного отказа от «коньяка» ЕС выделит Армении 3 миллиона евро в пределах Европейского Инструмента Соседства. Эти деньги пойдут, в частности, на разработку нового названия для армянского алкоголя и его рекламу как внутри, так и за пределами страны.

Переходный период составит 14 лет для внутреннего рынка и 25 – для экспорта.

Похожая ситуация и с использованием в Армении названия «шампанское», которое в ЕС могут использовать только в отношении игристых вин, произведенных во французском регионе Шампань. Отказ от названия также предусмотрен соглашением, но переходный период составляет два года внутри страны и три – за рубежом.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.