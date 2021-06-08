Армения согласилась отказаться от «коньяка» за €3 млн компенсации от ЕС

Правительство Армении в четверг, 10 июня, одобрило финансовое соглашение с Европейским Союзом, которое предусматривает постепенный отказ страны от использования слова «коньяк» для своей алкогольной продукции.
Об этом сообщает PanArmenian.
Во Франции и ЕС в целом название «коньяк» является защищенным географическим наименованием и может применяться только в отношении отдельной разновидности бренди, который производится в департаменте Шаранта, где находится город Коньяк.
Но еще раньше в некоторых странах, прежде всего на территории бывшего СССР, коньяком называли любую разновидность бренди независимо от места производства. Так возник, в частности, и армянский коньяк.
В ноябре 2017 года ЕС и Армения подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое, среди прочего, регулировало и использование названия «коньяк». Соглашение вступило в силу 1 марта 2021 года, а 10 июня армянское правительство утвердило финансовый механизм его воплощения.
В частности, для плавного отказа от «коньяка» ЕС выделит Армении 3 миллиона евро в пределах Европейского Инструмента Соседства. Эти деньги пойдут, в частности, на разработку нового названия для армянского алкоголя и его рекламу как внутри, так и за пределами страны.
Переходный период составит 14 лет для внутреннего рынка и 25 – для экспорта.
Похожая ситуация и с использованием в Армении названия «шампанское», которое в ЕС могут использовать только в отношении игристых вин, произведенных во французском регионе Шампань. Отказ от названия также предусмотрен соглашением, но переходный период составляет два года внутри страны и три – за рубежом.
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