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УЗ добавляет рейсы по маршруту Киев — аэропорт «Борисполь»

УЗ добавляет рейсы по маршруту Киев — аэропорт «Борисполь»

Сегодня, 11 июня, «Укрзализныця» ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев — аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Спрос пассажиров на экспресс из Киева в Международный аэропорт „Борисполь“ и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%. Учитывая востребованность поезда, с 11 июня Укрзализныця выводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов», — сообщает УЗ.

Добавляются следующие рейсы:

По маршруту Киев-Пассажирский — Борисполь-Аэропорт:

  • № 804 — отправка в 01.00, прибытие в 01.40;
  • № 808 — отправка в 03.00, прибытие в 03.40;
  • № 810 — отправка в 04.52, прибытие в 05.32;
  • № 812 — отправка в 05.43, прибытие в 06.23;
  • № 838 — отправка в 15.45, прибытие в 16.25;
  • № 852 — отправка в 20.42, прибытие в 21.22.

По маршруту Борисполь-Аэропорт — Киев-Пассажирский:

  • № 801 — отправка в 00.58, прибытие в 01.41;
  • № 805 — отправка в 02.48, прибытие в 03.33;
  • № 809 — отправка в 05.37, прибытие в 06.20;
  • № 811 — отправка в 06.43, прибытие в 07.30;
  • № 837 — отправка в 16.38, прибытие в 17.19;
  • № 851 — отправка в 21.28, прибытие в 22.10;
  • № 857 — отправка в 23.56, прибытие в 00.38.

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По материалам Finance.UA
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