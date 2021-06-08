УЗ добавляет рейсы по маршруту Киев — аэропорт «Борисполь»

Сегодня, 11 июня, «Укрзализныця» ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев — аэропорт «Борисполь».
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Спрос пассажиров на экспресс из Киева в Международный аэропорт „Борисполь“ и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%. Учитывая востребованность поезда, с 11 июня Укрзализныця выводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов», — сообщает УЗ.
Добавляются следующие рейсы:
По маршруту Киев-Пассажирский — Борисполь-Аэропорт:
По маршруту Борисполь-Аэропорт — Киев-Пассажирский:
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