Киевсовет поддержал застройку Минского массива - построят 19 новых многоэтажек

Киевсовет поддержал дальнейшую застройку Минского массива, которая предусматривает создание нового микрорайона на 19 многоэтажных домов по улице Юрия Кондратюка.

В поддержку такого решения 10 июня проголосовали 67 депутатов из 120.

Проект решения об утверждении Детального плана территории (ДПТ) на Минском массиве позволит начать строительство более 6,3 тысячи квартир.

Инвестор застройки – компания Датолит. Сайт Наші гроші связывает ее с депутатом от партии ОПЗЖ Вадимом Столаром.

На участке планируют строительство 19 многоэтажек на более чем 11 тысяч жителей. Также говорят о размещении социальных объектов: 420 мест в детсадах, 1500 мест в школах, амбулатории, паркинга.

В связи с решением Киевсовета местные жители не раз собирались на акции протеста под стенами Киевсовета. Основной проблемой застройки считают неразвитую социальную инфраструктуру.