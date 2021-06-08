Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилища

Процесс импорта газа для закачки в подземные газохранилища Украины происходит медленно и составляет лишь 3 млн кубометров в сутки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
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«Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет всего 3 млн м куб. в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн м куб., причем 100% было импортировано из Венгрии, а не со стандартного словацкого направления», – написал он.
Всего с начала года было импортировано 577 млн м куб., из них 511 млн м куб., а точнее 88% из Венгрии.
Макогон добавил, что открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.
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