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В Госдепе США пообещали новые санкции против Северного потока-2

В Госдепе США пообещали новые санкции против Северного потока-2

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит принимать меры против причастных к строительству газопровода Северный поток-2.

Во время брифинга Прайс заверил, что США «продолжат принимать меры в отношении компаний и лиц, которые принимают участие в деятельности, подпадающей под санкции», и демонстрировать таким образом, что в дальнейшем выступают против проекта.

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Представитель Госдепа добавил, что США считают Северный поток-2 геополитическим проектом России, который угрожает энергетической безопасности Европы и подрывает безопасность таких стран-партнеров США, как Украина.

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По материалам НВ
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