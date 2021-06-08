Киевский метрополитен израсходует 50 млн евро на закупку новых поездов

В КГГА приняли решение закупить новые вагоны для КП «Киевский метрополитен». На них потратят 50 миллионов евро по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.
Решение приняли на заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва, — передает сайт «Сегодня».
«Город продолжает процедуру получения новых вагонов метрополитена по кредиту ЕБРР. Напомню, что 50 вагонов закупается 2 лотами: 5 поездов из отдельных вагонов и 5 поездов — с проходными вагонами. Тендерная процедура проходит на площадке ЕБРР», — сообщил директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.
По его словам, сейчас уже завершили первый этап тендера — проходит обработка предложений участников по закупке новых вагонов метро.
Напомним, что еще в феврале Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР по кредиту на новые вагоны. А директор Департамента финансов Владимир Репик уже заявил, что реализация проекта позволит улучшить транспортное обслуживание киевлян и гостей столицы.
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