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Киевский метрополитен израсходует 50 млн евро на закупку новых поездов

Киевский метрополитен израсходует 50 млн евро на закупку новых поездов

В КГГА приняли решение закупить новые вагоны для КП «Киевский метрополитен». На них потратят 50 миллионов евро по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

Решение приняли на заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва, — передает сайт «Сегодня».

«Город продолжает процедуру получения новых вагонов метрополитена по кредиту ЕБРР. Напомню, что 50 вагонов закупается 2 лотами: 5 поездов из отдельных вагонов и 5 поездов — с проходными вагонами. Тендерная процедура проходит на площадке ЕБРР», — сообщил директор КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

По его словам, сейчас уже завершили первый этап тендера — проходит обработка предложений участников по закупке новых вагонов метро.

Напомним, что еще в феврале Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР по кредиту на новые вагоны. А директор Департамента финансов Владимир Репик уже заявил, что реализация проекта позволит улучшить транспортное обслуживание киевлян и гостей столицы.

По материалам Сегодня
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