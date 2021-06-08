SkyUp запускает новые авиарейсы в Турцию

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейсы в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Полеты по маршруту Киев – Даламан – Киев будут выполняться трижды в неделю: каждый вторник, четверг и воскресенье.
С июня регулярные рейсы по направлению Львов – Бодрум – Львов осуществляются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
Стоимость билетов:
“Новые направления дополняют другие рейсы SkyUp из Киева в Бодрум, Измир и Стамбул. Кроме того, в Стамбул SkyUp летает из Запорожья, Львова, Одессы и Харькова”, – говорят в авиакомпании.
Условия въезда в Турцию
Альтернативы ПЦР-тесту:
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