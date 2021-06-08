SkyUp запускает новые авиарейсы в Турцию

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейсы в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты по маршруту Киев – Даламан – Киев будут выполняться трижды в неделю: каждый вторник, четверг и воскресенье.

С июня регулярные рейсы по направлению Львов – Бодрум – Львов осуществляются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Стоимость билетов:

Киев — Даламан от 2683 грн;

Даламан – Киев от 2714 грн;

Львов — Бодрум от 2003 грн;

Бодрум – Львов от 2028 грн.

“Новые направления дополняют другие рейсы SkyUp из Киева в Бодрум, Измир и Стамбул. Кроме того, в Стамбул SkyUp летает из Запорожья, Львова, Одессы и Харькова”, – говорят в авиакомпании.

Условия въезда в Турцию

для попадания на территорию Турции необходимо предоставить справку на английском языке об отрицательном результате ПЦР -теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. При этом результат теста может быть предоставлен в электронном виде. Эти требования не распространяются на детей до 6 лет, а также на транзитных пассажиров, следующих через аэропорты Турции в другие страны.

Альтернативы ПЦР-тесту:

справка о сделанном антиген-тесте. Однако он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до пересечения границы;

сертификат о прохождении полного курса вакцинации не ранее чем за 14 дней до поездки;

справка о наличии антител или о переносе коронавирусной болезни в течение последних 6 месяцев;

любой из этих документов должен быть предоставлен на английском языке;

по прибытии могут быть проведены дополнительные выборочные ПЦР -тесты (за счет турецкой стороны).

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