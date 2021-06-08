СБУ разоблачила схему хищения государственных средств на предприятии Минобороны (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц одного из госпредприятий Министерства обороны в нанесении ущерба государству в размере более пяти миллионов гривен.
Об этом в четверг, 10 июня, сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которая заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.
Как удалось установить, чиновники передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам путем заключения фиктивных договоров хранения (оказания услуг).
Фото: СБУ
На территории госпредприятия были проведены обыски с целью документирования противоправной деятельности.
Фото: СБУ
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