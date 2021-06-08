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СБУ разоблачила схему хищения государственных средств на предприятии Минобороны (фото)

СБУ разоблачила схему хищения государственных средств на предприятии Минобороны (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц одного из госпредприятий Министерства обороны в нанесении ущерба государству в размере более пяти миллионов гривен.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которая заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

Как удалось установить, чиновники передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам путем заключения фиктивных договоров хранения (оказания услуг).


Фото: СБУ

На территории госпредприятия были проведены обыски с целью документирования противоправной деятельности.


Фото: СБУ

По материалам Корреспондент.net
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