СБУ разоблачила схему хищения государственных средств на предприятии Минобороны (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц одного из госпредприятий Министерства обороны в нанесении ущерба государству в размере более пяти миллионов гривен.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которая заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

Как удалось установить, чиновники передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам путем заключения фиктивных договоров хранения (оказания услуг).



Фото: СБУ

На территории госпредприятия были проведены обыски с целью документирования противоправной деятельности.



Фото: СБУ