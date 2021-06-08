Samsung представила 50-мегапиксельный сенсор камеры для тонких смартфонов

Новинка под названием ISOCELL JN1 получила высокую светочувствительность и компактные размеры, которые позволяют уменьшить габариты модуля камеры. При этом продвинутый сенсор позиционируется как решение для гаджетов среднего ценового сегмента.

Размер пикселя ISOCELL JN1 составляет 0,64 микрометра. Это позволило инженерам уложиться в оптический формат 1/2,76 дюйма и в перспективе отказаться от массивных блоков камер с выступом при разработке среднебюджетных смартфонов. По заверению Samsung, новый датчик также имеет на 16% большую светочувствительность по сравнению со своим предшественником.

При использовании технологии объединения пикселей 4-в-1 разрешение фотографий снижается до 12,5 Мп, но при этом снимки получаются более детализированными, насыщенными и яркими даже в условиях недостаточной освещённости.

Samsung ISOCELL JN1 поддерживает сразу несколько фирменных технологий, включая Smart ISO, Double Super PDAF и ISOCELL 2.0, и позволяет снимать видео в разрешении 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, или в режиме Full HD @ 240 fps. Samsung отмечает, что использование сенсора допускается с любыми типами объективов.

«Передовые пиксельные технологии Samsung снова раздвинули границы с высочайшей точностью и разработали датчик изображения с наименьшим в отрасли размером пикселя, но с высокой производительностью. Новым ISOCELL JN1 могут оснащаться самые изящные смартфоны, ориентированные на мобильную фотографию в сверхвысоком разрешении», — заявил Дакхён Чанг, исполнительный вице-президент подразделения сенсоров Samsung Electronics.

Серийное производство новинки уже стартовало, а появление на рынке первых смартфонов, оснащённых фирменным датчиком, ожидается в ближайшее время.