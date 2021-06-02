Toyota представила новый внедорожник легендарной серии Land Cruiser (фото, видео)

Компания Toyota официально анонсировала новое поколение своего легендарного внедорожника — Toyota Land Cruiser 300.
Во время презентации японцы много рассказывали об истории модели, а также о том, как тщательно они подходили к каждому аспекту автомобиля. Вероятно, этим и объясняется 14-летний перерыв между LC200 та LC300.
Новый внедорожник получил сразу три версии — «внедорожная», «городская» и «спортивная». В продажу они поступят уже этим летом, однако ни точной даты, ни цен пока нет.
Инженеры отказались от двигателей V8, заменив их турбированными V6. Их будет две версии — 3,5-литровый двигатель мощностью 415 л.с. развивает 415 Нм крутящего момента, а 3,3-литровый турбодизель мощностью 309 л.с. выдает 709 Нм крутящего момента. Прошлый двигатель V8 объемом 5,7 литра развивал мощность 381 л.с.
Отмечается, что масса автомобиля уменьшилась на 200 кг благодаря широкому использованию алюминиевых сплавов при создании панелей кузова. В целом, габариты внедорожника никак не изменились по сравнению с предыдущей версией.
Фото: Toyota
В салоне инженеры установили 8 или 12,3-дюймовый экран (зависит от версии машины), четырехзонный климат-контроль, круиз-контроль, акустическую систему JBL, а все сиденья обладают подогревом.
В первый год продаж на рынке будет доступна лишь 5-местная версия, однако позднее появится и 7-местная версия авто.
Фото: Toyota
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