Крупный бизнес увеличил уплату ЕСВ на 17%

В течение января-мая крупные налогоплательщики перечислили в госбюджет 13,3 млрд грн единого социального взноса.

Об этом гсвидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Как отмечается, это на 17% или на 1,9 млрд грн больше прошлогодних показателей.

Также с начала года в общий фонд госбюджета поступило 5,4 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы на 15%, или на 718,1 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На 9% или на 103,4 млн грн выросли поступления от военного сбора, которого за первые пять месяцев года уплачено в госбюджет 1,3 млрд грн.

За первые 5 месяцев года крупный бизнес уплатил 99,9 млрд грн налогов, что на 14,6% больше, чем в январе-мае прошлого года.

В первом квартале 2021 года крупные налогоплательщики перечислили в госбюджет 54 млрд грн.