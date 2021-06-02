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Средняя пенсия украинцев могла бы составить 6 тыс. грн (исследование)

Средняя пенсия украинцев могла бы составить 6 тыс. грн (исследование)

Украинские пенсионеры оказались в трудном материальном положении по нескольким причинам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социально-экономических исследований CASE Украина «Почему украинские пенсионеры бедствуют?».

Среди этих причин исследователи, в частности, называют следующие:

  • ограбление вкладчиков Сбербанка СССР советской номенклатурой;
  • «недальновидные» решения всех руководителей Украины, которые не инициировали введение накопительной пенсионной системы;
  • деградация украинской экономики и крайне неблагоприятная демографическая ситуация в стране.

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По подсчетам, введение обязательных накопительных пенсий, экономических реформ и сохранении демографии 1990 года позволили бы обеспечить среднюю пенсию на уровне 5971 грн/мес. вместо существующей в 3500 грн/мес.

Почему пенсии такие низкие? Ключевая причина низких пенсий — провал пенсионной реформы (переход от солидарной к накопительной системе), которую начали при Президенте Леониде Кучме, считают авторы. Реформа не заработала, потому что положения принятых законов не были дополнены необходимыми изменениями в налоговом, финансовом законодательстве, функционировании фондового рынка и т. д. Причины — неприятие фискальных рисков, конфликт интересов с работодателями (в частности, олигархами), нехватка кадрового ресурса, необходимого для реализации деклараций в действенных механизмах.

«Деятельность следующих правительств повела пенсионную систему в направлении социального популизма — повышения пенсий без привязки к росту реальных заплат», — отмечают исследователи.

В 2000 году Пенсионный фонд Украины был бездефицитным, а уже в 2009 году структурный дефицит ПФУ достиг 7% от ВВП.

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«С тех пор практически каждое правительство делало шаги для уменьшения дисбаланса солидарных пенсий, но ни у одного нет достаточной политической воли, чтобы завершить пенсионную реформу», — говорится в исследовании.

Нынешние проблемы. Также отмечается, что проблемы пенсионной системы нарастают также под влиянием тенденций, лежащих за ее пределами. В частности, деградация демографической структуры за 30 лет, когда численность украинцев в возрасте до 20 лет уменьшилась на 44%.

Вторая тенденция — высокая доля теневой экономики на уровне 40%. Система солидарных пенсий не получает тех отчислений, которые могла бы иметь, если бы в тени работала значительно меньшая доля бизнеса.

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На кризис солидарной пенсионной системы Украины влияет низкий уровень занятости и миграция.

Также проблема для Украины — качество рабочих мест. В отраслевой структуре занятых Украины доминируют традиционные отрасли, которые нигде в мире не обеспечивают высоких зарплат (сельское хозяйство и торговля), следовательно, мы имеем низкие отчисления в ПФУ.

По материалам Finance.UA
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