0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Кличко объяснил, как доходная часть бюджета столицы может возрасти на 14 миллиардов гривен

Кличко объяснил, как доходная часть бюджета столицы может возрасти на 14 миллиардов гривен

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что доходная часть бюджета Киева увеличилась бы на почти 14 млрд грн, если бы Киеву оставляли 60% налога на доходы физлиц.

Об этом Кличко отметил во время заседания Киевсовета.

«Согласно статье 64 Бюджетного кодекса Украины, в бюджет столицы зачисляется только 40% НДФЛ, уплачиваемый на территории нашего города, а остальное — 60% идет в Госбюджет. Вместе с тем, всем остальным общинам оставляют 60% НДФЛ», — сказал Кличко.

Например, по его словам, в бюджете города на этот год предусмотрены поступления от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 27,6 млрд грн.

«Если бы Киеву оставляли 60% НДФЛ, то доходная часть сметы увеличилась бы почти на 14 млрд грн», — подчеркнул он.

Он отметил, что только в 2020 году таким образом город недополучил 12,3 млрд грн, в 2019 — 11,5 млрд грн, в 2018 — 9,3 млрд грн.

«В то же время, размер субвенций из Государственного бюджета в бюджет Киева уменьшается из года в год — с 15,4 млрд грн в 2018 году до 8,1 млрд грн в 2021 году. За три года — почти вдвое. Также полностью отсутствует финансирование субвенции на выполнение столичных функций», — подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что Киевсовет неоднократно обращался к президенту Украины, парламенту и правительству относительно справедливого распределения налога на доходы физических лиц и устранения дискриминационного подхода к территориальной общине столицы.

Так, по его словам, с 2015 до 2021 года депутаты приняли 7 таких обращений от Киевсовета.

«К сожалению, мы не получаем никакой реакции на свои справедливые требования. Это, подчеркну, когда у НДФЛ — наибольший удельный вес в структуре доходов в бюджет города, и размер поступлений от этого налога влияет и на возможности осуществления Киевом своих самоуправляющихся полномочий, и на выполнение функций столицы Украины. Я считаю это абсолютной дискриминацией общины Киева», — рассказал он.

Напомним, Киевский городской совет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров относительно справедливого распределения налога на доходы физических лиц для столицы.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, большую часть налога на доходы физических лиц — 60% столица отдает в Государственный бюджет. В то же время другие города передают около 40% доходов от НДФЛ.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.