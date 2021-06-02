Кличко объяснил, как доходная часть бюджета столицы может возрасти на 14 миллиардов гривен

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что доходная часть бюджета Киева увеличилась бы на почти 14 млрд грн, если бы Киеву оставляли 60% налога на доходы физлиц.

Об этом Кличко отметил во время заседания Киевсовета.

«Согласно статье 64 Бюджетного кодекса Украины, в бюджет столицы зачисляется только 40% НДФЛ, уплачиваемый на территории нашего города, а остальное — 60% идет в Госбюджет. Вместе с тем, всем остальным общинам оставляют 60% НДФЛ», — сказал Кличко.

Например, по его словам, в бюджете города на этот год предусмотрены поступления от уплаты налога на доходы физических лиц в размере более 27,6 млрд грн.

«Если бы Киеву оставляли 60% НДФЛ, то доходная часть сметы увеличилась бы почти на 14 млрд грн», — подчеркнул он.

Он отметил, что только в 2020 году таким образом город недополучил 12,3 млрд грн, в 2019 — 11,5 млрд грн, в 2018 — 9,3 млрд грн.

«В то же время, размер субвенций из Государственного бюджета в бюджет Киева уменьшается из года в год — с 15,4 млрд грн в 2018 году до 8,1 млрд грн в 2021 году. За три года — почти вдвое. Также полностью отсутствует финансирование субвенции на выполнение столичных функций», — подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что Киевсовет неоднократно обращался к президенту Украины, парламенту и правительству относительно справедливого распределения налога на доходы физических лиц и устранения дискриминационного подхода к территориальной общине столицы.

Так, по его словам, с 2015 до 2021 года депутаты приняли 7 таких обращений от Киевсовета.

«К сожалению, мы не получаем никакой реакции на свои справедливые требования. Это, подчеркну, когда у НДФЛ — наибольший удельный вес в структуре доходов в бюджет города, и размер поступлений от этого налога влияет и на возможности осуществления Киевом своих самоуправляющихся полномочий, и на выполнение функций столицы Украины. Я считаю это абсолютной дискриминацией общины Киева», — рассказал он.

Напомним, Киевский городской совет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров относительно справедливого распределения налога на доходы физических лиц для столицы.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, большую часть налога на доходы физических лиц — 60% столица отдает в Государственный бюджет. В то же время другие города передают около 40% доходов от НДФЛ.