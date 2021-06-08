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Портал сообщений для обличителей коррупции планируют запустить к концу лета

Портал сообщений для обличителей коррупции планируют запустить к концу лета

Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует завершить разработку портала сообщений для разоблачителей к концу лета.

Об этом в интервью Украинской службе «Голоса Америки» сообщил глава НАПК Александр Новиков.

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«У нас — самый большой и лучший в мире реестр деклараций. Месяц назад мы ввели в эксплуатацию реестр отчетов политических партий. К концу лета будет достроен Портал сообщений для обличителей коррупции, который позволит любому гражданину обратиться с уведомлением о коррупции к конкретному должностному лицу, а не просто в какой-то орган», — сказал Новиков.

По его словам, такой портал в разы повысит эффективность предотвращения коррупции.

Также Новиков подчеркнул, что Украина имеет уникальные ІТ-системы предотвращения коррупции, ведь они автоматически сверяют сведения из деклараций и отчетов партий с другими реестрами и выявляют нарушения. Украинские системы предотвращения коррупции он оценил как одни из лучших в мире.

Ранее Новиков подчеркнул, что принятый 1 июня закон О защите разоблачителей коррупции гарантирует им полную анонимность и вознаграждение. Этим законом, в частности, предусматривается создание портала сообщений для обличителей.

Чтобы сохранить анонимность обличителя, будет выдаваться через портал цифровой код, и после приговора суда обличитель может обратиться с этим цифровым кодом к НАЗК и получить 10 процентов от суммы возвращенных средств.

По материалам УКРИНФОРМ
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