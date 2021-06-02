ФГВФЛ сдал в аренду недвижимость Мисто Банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц провел первые успешные электронные аукционы по передаче в аренду недвижимого имущества обанкротившегося Мисто Банка более чем на 201 тыс. грн.

По данным ФГВФЛ, на аукционе 8 июня, в частности, проданы права на аренду современного коттеджного комплекса и земельного участка под Киевом, расположенных в с. Козин, на ул. Престижной, 11.

Цена аренды объекта на аукционе была увеличена вдвое от предыдущей арендной ставки, установленной банком за пользование этой недвижимостью до перехода под управление Фонда. По результатам открытых торгов она достигла 161 108,50 грн.

Также успешно завершился аукцион по передаче в аренду двухэтажного офисного здания в г. Днепр на ул. Верхней, 7 общей площадью 562,6 кв. м. Цена аренды этого объекта на аукционе была увеличена почти на 19% от предыдущей ставки, по которой недвижимость передавалась в аренду банком до начала его ликвидации. По результатам открытых торгов она достигла 40 507,20 грн.

Вследствие значительного спроса на недвижимость банка со стороны потенциальных арендаторов право аренды было реализовано уже на первых торгах.

«Мы считаем такие результаты очень удачными. Проведение аукционов Фонда гарантирования по аренде недвижимости банков в системе ProZorro.Продажи позволило привлечь еще больше внимания к таким объектам со стороны потенциальных арендаторов и увеличить конкуренцию между ними, благодаря многочисленным клиентам и электронным площадкам, подключенным к системе. Таким образом, сам рынок определил справедливую цену аренды недвижимого имущества», – отметила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.

Справка Finance.ua:

В прошлом году в декабре Мисто Банк был признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала на 50% и более минимально установленного уровня и введена временная администрация.